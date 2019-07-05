Новости дня

S&P: Доля проблемных кредитов в России на конец 2018 года составила 16,7%

5 июль 2019 (12:37)

УрБК, Москва, 05.07.2019. Доля проблемных кредитов в России на конец 2018 года составила 16,7%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет рейтингового агентства S&P.

Эта цифра была стабильно высокой последние шесть лет — 12,9–17,5%.

При этом общий размер покрытия таких кредитов резервами составляет около 60%, что аналитики считают недостаточным. В будущем, согласно прогнозу, ситуация немного улучшится, но не значительно. В 2019 году доля проблемных займов составит 16%, в 2020 — 15,5%.

В S&P отмечают, что причина заключается в недостатках банковского надзора, низкие темпы экономического роста, повышение необеспеченного кредитования, волатильность рубля и так далее.


Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: