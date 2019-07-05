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Вторичное жилье в Екатеринбурге в I полугодии подорожало на 2,3%

5 июль 2019 (12:16)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. На 1 июля 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 661 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«К концу первого полугодия стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 2,3% с начала 2019 года. К аналогичному периоду прошлого года рост составил 6,1%. Относительно пиковых показателей середины февраля 2015 года средний уровень цен все еще остается ниже — на 5,3%, но цены «на вторичке» продолжают увеличиваться, постепенно сокращая разрыв с рекордным уровнем цен в 2015 году», — говорится в исследовании.

Средний срок экспозиции объектов на рынке в настоящее время составляет 4,2 месяца.

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