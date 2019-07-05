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На ММК завершилась реконструкция мелкосортно-проволочного стана 170

УрБК, Магнитогорск, 05.07.2019. В сортовом цехе Магнитогорского металлургического комбината завершилась реконструкция двухниточного мелкосортно-проволочного стана 170. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В рамках модернизации стана, проведенной в мае–июне этого года, реконструирована нагревательная печь, произведена замена линии водяного охлаждения, а также замена всех вентиляторов линии STELMOR на новые, более производительные.



«Модернизация охлаждающего роликового конвейера — ключевой элемент реконструкции, позволяющий достичь главной цели проекта — придать особые свойства катанке с высоким содержанием углерода (0,45-0,85 % С) получить сорбитизированный пластинчатый перлит 1-2 балла. На каждой линии 14 старых вентиляторов были заменены на 16 новых, оснащенных двигателями с инверторами, датчиками температуры и вибрации подшипника, а также двигателями, соединенными напрямую с валом рабочего колеса. Теплоотдача конвейера для охлаждения после модернизации составляет более 200 Вт/м², а расход воздуха для вентиляторов на роликовом конвейере увеличился до 125 тыс. нм³/час. Общая дополнительная установленная мощность для обеих линий составила около 4500 кВт», — говорится в сообщении.



Контракт на модернизацию стана 170 был заключен в конце 2017 года с компанией Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. Стоимость контракта на поставку технической документации, оборудования, услуг по шефмонтажу и проведению обучения составила 5,5 млн евро. Реализация проекта позволит основному потребителю продукции стана — Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК) — уйти от процесса патентирования за счет повышения однородности свойств катанки. Отказ от дополнительного передела повысит качество продукции и значительно снизит ее себестоимость. Помимо этого, модернизация стана уменьшит простои за счет ввода в строй нового оборудования.



«В настоящее время обе линии стана введены в эксплуатацию и работают с полной загрузкой. Обновленное оборудование работает в штатном режиме и демонстрирует высокую эффективность. Специалисты компании Danieli продолжают работу по отработке режимов водяного и воздушного охлаждения для получения оптимальных характеристик и заданных свойств катанки. Первые бунты с продукцией, соответствующей требованиям метизников, уже отправлены для апробации на «ММК-МЕТИЗ», — сообщили на ММК.



Мелкосортно-проволочный стан 170 был введен в эксплуатацию в 2006 году. С его пуском на ММК завершилась коренная реконструкция сортопрокатного производства, благодаря которой Магнитка получила самые современные в стране мощности по выпуску сортового проката суммарной производительностью до 2 млн т в год. Поставку агрегата осуществила итальянская компания Danieli. Стан 170 имеет производительность до 765 тыс. тонн в год и предназначен для производства катанки диаметром 6-22 мм, а также арматурной фасонной катанки диаметром 6-8-10-12-16 мм.

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