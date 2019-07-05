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Минэнерго РФ предложило переложить на бизнес расходы на развитие Россетей
5 июль 2019 (11:12)
УрБК, Москва, 05.07.2019. Минэнерго РФ подготовило законопроект, в котором предлагается переложить расходы Россетей на предпринимателей. Об этом пишет газета «Ведомости».
Перераспределение трат госкорпорации предлагается провести за счет увеличения платы за техприсоединение бизнесменов к сетям. Речь идет о коммерческих объектах, которые подключаются к мощностям Россетей на более чем 150 кВт.
В случае принятия законопроекта тариф на техприсоединение может вырасти в 3 раза. Таким образом, по оценке министерства, расходы предпринимателей за эту услугу увеличатся сразу на 80 млрд руб. в год.
Издание отмечает, что за прошедший год Россети потратили на техприсоединение 120 млрд руб. Предпринимателями из этой суммы было оплачено 39 млрд руб.
Перераспределение трат госкорпорации предлагается провести за счет увеличения платы за техприсоединение бизнесменов к сетям. Речь идет о коммерческих объектах, которые подключаются к мощностям Россетей на более чем 150 кВт.
В случае принятия законопроекта тариф на техприсоединение может вырасти в 3 раза. Таким образом, по оценке министерства, расходы предпринимателей за эту услугу увеличатся сразу на 80 млрд руб. в год.
Издание отмечает, что за прошедший год Россети потратили на техприсоединение 120 млрд руб. Предпринимателями из этой суммы было оплачено 39 млрд руб.
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