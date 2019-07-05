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Минэнерго РФ предложило переложить на бизнес расходы на развитие Россетей

УрБК, Москва, 05.07.2019. Минэнерго РФ подготовило законопроект, в котором предлагается переложить расходы Россетей на предпринимателей. Об этом пишет газета «Ведомости».



Перераспределение трат госкорпорации предлагается провести за счет увеличения платы за техприсоединение бизнесменов к сетям. Речь идет о коммерческих объектах, которые подключаются к мощностям Россетей на более чем 150 кВт.



В случае принятия законопроекта тариф на техприсоединение может вырасти в 3 раза. Таким образом, по оценке министерства, расходы предпринимателей за эту услугу увеличатся сразу на 80 млрд руб. в год.



Издание отмечает, что за прошедший год Россети потратили на техприсоединение 120 млрд руб. Предпринимателями из этой суммы было оплачено 39 млрд руб.

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