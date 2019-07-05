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Под строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург начали готовить документы по планировке и межеванию территории
5 июль 2019 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. Росжелдор выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке и межеванию территории под строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».
«В соответствии с Градостроительным кодексом уведомление о распоряжении, подписанном 3 июля, в течение 10 дней должно быть направлено главам муниципалитетов, через которые пройдет магистраль. Речь идет о главах Екатеринбурга, Белоярского, Арамильского, Сысертского городского округа Свердловской области, Каслинского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского муниципального района Челябинской области и города Челябинска», — говорится в сообщении.
«В июле 2018 года мы совместно с Росжелдором согласовали дорожную карту мероприятий, необходимых для формирования и последующего предоставления земельных участков для строительства Уральской ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Дорожной картой в том числе предусмотрены работы по планировке и межеванию территории. Распоряжение Росжелдора, которое мы получили, — это отправная точка в данных работах, которые нам предстоит выполнить. Разработка документов по планировке и межеванию территории и их последующее утверждение Росжелдором, позволит нам сформировать земельные участки под высокоскоростную магистраль», — отметил генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.
Отметим, что строительство ВСМ общей протяженностью около 218 км позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов — Челябинска и Екатеринбурга. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинской и Свердловской областей всего за 1 час 10 минут.
«В соответствии с Градостроительным кодексом уведомление о распоряжении, подписанном 3 июля, в течение 10 дней должно быть направлено главам муниципалитетов, через которые пройдет магистраль. Речь идет о главах Екатеринбурга, Белоярского, Арамильского, Сысертского городского округа Свердловской области, Каслинского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского муниципального района Челябинской области и города Челябинска», — говорится в сообщении.
«В июле 2018 года мы совместно с Росжелдором согласовали дорожную карту мероприятий, необходимых для формирования и последующего предоставления земельных участков для строительства Уральской ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Дорожной картой в том числе предусмотрены работы по планировке и межеванию территории. Распоряжение Росжелдора, которое мы получили, — это отправная точка в данных работах, которые нам предстоит выполнить. Разработка документов по планировке и межеванию территории и их последующее утверждение Росжелдором, позволит нам сформировать земельные участки под высокоскоростную магистраль», — отметил генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.
Отметим, что строительство ВСМ общей протяженностью около 218 км позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов — Челябинска и Екатеринбурга. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинской и Свердловской областей всего за 1 час 10 минут.
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