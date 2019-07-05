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ЕВРАЗ НТМК отгрузил металлопродукцию для строительства транспортного терминала в Финском заливе

5 июль 2019 (10:22)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тыс. т. шпунта Ларсена для строительства транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

«Шпунт Ларсена будет применяться для создания искусственных земельных участков и последующего формирования береговой части. ЕВРАЗ НТМК предоставил собственный специализированный подвижной состав для транспортировки негабаритного груза до места назначения. В кратчайшие сроки металлопродукция была доставлена со станции Смычка СвЖД до станции выгрузки Котлы Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.

ЕВРАЗ НТМК — единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ.

«Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает его прочностные и антикоррозийные свойства, отвечая интересам заказчиков», — отметил директор по сбыту дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валерий Смирнов.

«Поставкой металлопродукции начался процесс создания искусственных земельных участков для последующего формирования береговой части в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT. Благодаря содействию ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской дирекции по управлению терминально — складским комплексом, груз оперативно доставлен в порт Усть-Луга. Мы полностью соблюдаем график подготовительных работ», — сказал генеральный директор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков.

Строительство универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. т. в год.

Инвестиционный проект строительства универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) ведется группой компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга».

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