Новости дня

ЕВРАЗ НТМК отгрузил металлопродукцию для строительства транспортного терминала в Финском заливе

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тыс. т. шпунта Ларсена для строительства транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«Шпунт Ларсена будет применяться для создания искусственных земельных участков и последующего формирования береговой части. ЕВРАЗ НТМК предоставил собственный специализированный подвижной состав для транспортировки негабаритного груза до места назначения. В кратчайшие сроки металлопродукция была доставлена со станции Смычка СвЖД до станции выгрузки Котлы Октябрьской железной дороги», — говорится в сообщении.



ЕВРАЗ НТМК — единственное предприятие в России, которое производит шпунт Ларсена Л5-УМ.



«Комбинат выпускает шпунт из нелегированной стали и стали, легированной ванадием и медью, что существенно повышает его прочностные и антикоррозийные свойства, отвечая интересам заказчиков», — отметил директор по сбыту дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Валерий Смирнов.



«Поставкой металлопродукции начался процесс создания искусственных земельных участков для последующего формирования береговой части в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT. Благодаря содействию ОАО «РЖД», в частности, Октябрьской дирекции по управлению терминально — складским комплексом, груз оперативно доставлен в порт Усть-Луга. Мы полностью соблюдаем график подготовительных работ», — сказал генеральный директор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков.



Строительство универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. т. в год.



Инвестиционный проект строительства универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT) ведется группой компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:22</span><br /><strong>ЕВРАЗ НТМК отгрузил металлопродукцию для строительства транспортного терминала в Финском заливе</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тыс. т. шпунта Ларсена для строительства транспортного терминала LUGAPORT в морском торговом порту Усть-Луга в Финском заливе Балтийского моря. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088163-evraz-ntmk-otgruzil-metalloprodukciyu-dlya-stroitelstva-transportnogo-terminala-v-finskom-zalive.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: