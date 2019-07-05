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Минтранс РФ договорился с Чехией о сохранении прежнего масштаба авиасообщения

УрБК, Москва, 05.07.2018. Министерства транспорта Чехии и России договорились решили сохранить масштаб авиасообщение между странами на прежнем уровне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя минтранса Чехии Франтишека Йемелка.



Он отметил, что переговоры по условиям сотрудничества в сфере авиаперевозок между ведомствами продолжатся до конца лета 2019 года.



Ранее 2 июля 2019 года Чехия отказала ряду российских авиакомпаний в допуске на территорию страны. В тот же день ограничения на авиаперевозки были сняты.



Впоследствии выяснилось, что Чехия пошла на такой шаг из-за отсутствия договоренностей по рейсам авиакомпании Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам.



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