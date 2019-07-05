Новости дня

В Челябинской области за полгода выдворили за пределы РФ более 500 иностранцев-нелегалов

УрБК, Челябинск, 05.07.2019. В Челябинской области в первой половине 2019 года судебные приставы выдворили за пределы РФ 511 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.



Отмечается, что среди нарушивших миграционное законодательство были в основном граждане государств ближнего зарубежья.



«Они нарушили правила въезда либо режима пребывания на территории РФ. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», — говорится в сообщении.



На сегодняшний день в спецучреждении для задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 74 иностранца, ожидающих отправки домой.



«На этой неделе уже запланирован отъезд группы из 13 человек, они отправятся домой при содействии национальных диаспор, действующих в регионе. Также покинут страну один гражданин Китая и двое граждан Республики Азербайджан», — уточняет пресс-служба.



HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:22</span><br /><strong>В Челябинской области за полгода выдворили за пределы РФ более 500 иностранцев-нелегалов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 05.07.2019. В Челябинской области в первой половине 2019 года судебные приставы выдворили за пределы РФ 511 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088160-v-chelyabinskoy-oblasti-za-polgoda-vydvorili-za-predely-rf-bolee-500-inostrancev-nelegalov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: