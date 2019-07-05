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В Челябинской области за полгода выдворили за пределы РФ более 500 иностранцев-нелегалов

5 июль 2019 (09:22)

УрБК, Челябинск, 05.07.2019. В Челябинской области в первой половине 2019 года судебные приставы выдворили за пределы РФ 511 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Отмечается, что среди нарушивших миграционное законодательство были в основном граждане государств ближнего зарубежья.

«Они нарушили правила въезда либо режима пребывания на территории РФ. В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному контролируемому выдворению за пределы России и штрафу. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в спецучреждении для задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 74 иностранца, ожидающих отправки домой.

«На этой неделе уже запланирован отъезд группы из 13 человек, они отправятся домой при содействии национальных диаспор, действующих в регионе. Также покинут страну один гражданин Китая и двое граждан Республики Азербайджан», — уточняет пресс-служба.

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