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ЦБ РФ не исключает санацию банков, значимых для отдельных регионов

УрБК, Москва, 05.07.2019. ЦБ РФ не исключает санацию банков, значимых для конкретных регионов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда регулятора Василия Поздышева.



«Не исключаю, действительно, самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Это реалии любой банковской системы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но значимый для отдельного региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — сказал он в кулуарах Международного финансового конгресса.



По его словам, если какой-либо из банков, значимый для того или иного региона, будет испытывать финансовые трудности, и в силу его значимости для отдельного региона будет принято решение о его финансовом оздоровлении, это не будет потрясением ни для кого.



«Это не создаст негативного информационного фона по всей банковской системе и, конечно, не будет иметь те масштабы, которые были в 2017 году», — добавил Василий Поздышев.



Банк России с 2017 года применяет новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму регулятор становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей. Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал «Открытие» — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций других крупных банков.

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