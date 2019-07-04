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АЕБ не ожидает роста автомобильного рынка России в 2019 году
4 июль 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 04.07.2019. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает нереалистичным рост авторынка РФ в 2019 году.
«Ясно, что рост рынка в 2019 году уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — отметил председатель АЕБ Йорг Шрайбер.
По данным ассоциации, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в июне снизились на 3,3% в годовом выражении и составили 151,18 тыс. единиц. Продажи в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тыс. автомобилей.
«Ясно, что рост рынка в 2019 году уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — отметил председатель АЕБ Йорг Шрайбер.
По данным ассоциации, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в России в июне снизились на 3,3% в годовом выражении и составили 151,18 тыс. единиц. Продажи в первом полугодии снизились на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тыс. автомобилей.
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