Важно

В Минфине РФ предложили ужесточить наказание за нелегальное кредитование

4 июль 2019 (17:51)

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев высказался за ужесточение наказания для лиц, которые проводят нелегальное кредитование, пишет газета «Коммерсантъ».

Как следует из заявления А. Моисеева, речь идет о микрокредитных организациях, которые не включены в реестр ЦБ РФ.

«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал замминистра финансов РФ в кулуарах Международного финансового конгресса.

По его мнению, действующее наказание в виде штрафа не решает проблему нелегальным кредитованием.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: