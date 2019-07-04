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В Минфине РФ предложили ужесточить наказание за нелегальное кредитование

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев высказался за ужесточение наказания для лиц, которые проводят нелегальное кредитование, пишет газета «Коммерсантъ».



Как следует из заявления А. Моисеева, речь идет о микрокредитных организациях, которые не включены в реестр ЦБ РФ.



«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал замминистра финансов РФ в кулуарах Международного финансового конгресса.



По его мнению, действующее наказание в виде штрафа не решает проблему нелегальным кредитованием.

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