В Екатеринбурге обновят более 40 дворов

Сегодня в Екатеринбурге состоялся объезд дворовых территорий, на которых осуществляются работы по комплексному благоустройству. В нем приняли участие министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов и заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.Как сообщил Николай Смирнов, это уже не первый объезд объектов, реализуемых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в которую входит благоустройство дворовых и общественных территорий в Свердловской области. Он отметил, что в целом темпы строительства и качество объектов, хоть они еще не завершены, на порядок выше, чем в прошлые годы.«Те ошибки и тот опыт, который наработали и подрядчики, и управляющие компании, показали, что к жителям стали больше прислушиваться. А это значит не только выполнять их требования, но и пытаться убедить жителей в необходимости реализации тех или иных мероприятий. Далеко не все согласны, чтобы рядом с домом были оборудованы парковочные места, далеко не все жители согласны, чтобы был освещенный двор. Но необходимо находить компромисс между управляющей компанией и жителями, и администрация города дает возможность реализовывать такие проекты», — заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.Всего в этом году в рамках программы планировалось благоустроить 67 дворов в Свердловской области, в том числе 37 — в Екатеринбурге. Но благодаря сэкономленным по итогам торгов средствам будет дополнительно сделано еще четыре дворовые территории в Екатеринбурге.«В июле планируется сдача 12 дворов, в августе — не меньшее количество. В сентябре все оставшиеся дворы должны будут сдать», — отметил Владимир Гейко.Строительство уже завершилось во дворе на территории дома по адресу ул. Азина, 39. Здесь появилось футбольное поле, зоны для маленьких детей, подростков, воркаут-площадка и шахматный стол.«Все задумки, которые мы направляли в управляющую компанию, осуществились. Раньше здесь было совсем немного: качели да песочница, было мало места, где играть детям, а сейчас все многофункционально, ярко, красочно», — поделилась жительница дома Ирина Мерзлякова.А вот двор по адресу ул. Луначарского, 74 пока больше похож на стройплощадку. Тем не менее, по словам строителей, он должен стать не менее эффектным. Подрядчик пообещал завершить все работы через две недели. Однако Николай Смирнов попросил его не торопиться и сделать работу как можно качественнее, тем более что сроки сдачи объектов назначены на сентябрь.Стоимость благоустройства детской площадки зависит от площади дворовой территории и насыщаемости. Как отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, хороший большой двор обойдется приблизительно в 12 млн руб. Сейчас в рамках программы стараются делать не дешевле 5 млн.«Есть у нас в этом году дворы за 1,5 млн. Я вчера посещал несколько таких дворов. Конечно, там необходимый минимум для жителей создан, но такого благоустройства, как во дворе на ул. Азина, вы не увидите», — рассказал Владимир Гейко.В этом году по городу Екатеринбургу была подана 61 заявка на проведение комплексного благоустройства территории, но, в связи с регламентом и финансированием, в программу попало только 37 дворов.«Мы готовы проводить и больше работ. Естественно, желание собственников должно выражаться в решении общего собрания двумя третями голосов. Они должны утвердить эскиз проекта, стоимость объекта, подтвердить свое финансовое участие. Ранее это было 5%. С этого года цифра увеличена до 20% от стоимости», — пояснил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства.Он отметил, что заявки подают те дворы, в которых налажен диалог жителей и управляющих компаний.«Мы отслеживаем, чтобы все работы были выполнены качественно. Невзирая на то, что объект можно сделать в более короткий срок, надо сделать его качественно, чтобы потом не переделывать. Подрядчик должен понимать: основной приемщик — это житель. А он всегда увидит те недостатки, которые есть», — сказал Николай Смирнов.Стоит отметить, что накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменениях в муниципальной программе по улучшению благоустройства города на 2017–2020 годы. В документе сказано, что в основном они связаны с отражением в бюджете города межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.В 2019 году общее финансирование по программе составило 5 млрд 924 млн 967 тыс. руб. Из них средства бюджета города — 4 млрд 509 млн 467 тыс. руб., Свердловской области — 510 млн 500 тыс. руб., федерального бюджета — 905 млн руб. Кроме того, откорректированы физические объемы и показатели эффективности в соответствии с объемами финансирования на 2019 год и плановый период 2020 года.В тексте постановления сказано, что актуализация программы позволит рационально использовать бюджетные средства, запланированные на реализацию мероприятий по благоустройству территории города.