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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» продолжает обновление производственной площадки

4 июль 2019 (17:32)

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» продолжает совершенствовать свою производственную площадку, сообщает пресс-служба компании.

«В июне в рамках плана организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды здесь забетонировали три площадки временного накопления отходов. Кроме того, оборудована площадка для сбора автомобильных покрышек, а также устроен ливнесток от площадки временного накопления древесных отходов. Затраты на эти работы составили около 80 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Как рассказали представители компании, все площадки были приведены в полное соответствие с существующими санитарными нормами. Благодаря бетону отходы не воздействуют на почву, ливневые воды отводятся в специальную емкость и затем, пройдя через станцию очистки, направляются в производство.

«Отметим, что основная технология производства пропантов в компании «ФОРЭС» фактически является безотходной. Благодаря системам газоочистки, в том числе современным рукавным фильтрам, большинство выделяемой пыли улавливается и возвращается в производство. Кроме того, на двух предприятиях компании — в Асбесте и в Сухом Логу — станции очистки обеспечивают полное отсутствие водных стоков», — сообщает пресс-служба компании «ФОРЭС».

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