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В Минфине РФ предложили ужесточить наказание за нелегальное кредитование
4 июль 2019 (17:16)
УрБК, Москва, 04.07.2019. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев высказался за ужесточение наказания для лиц, которые проводят нелегальное кредитование, пишет газета «Коммерсантъ».
Как следует из заявления А. Моисеева, речь идет о микрокредитных организациях, которые не включены в реестр ЦБ РФ.
«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал замминистра финансов РФ в кулуарах Международного финансового конгресса.
По его мнению, действующее наказание в виде штрафа не решает проблему нелегальным кредитованием.
Как следует из заявления А. Моисеева, речь идет о микрокредитных организациях, которые не включены в реестр ЦБ РФ.
«То, что вы на асфальте читаете, «кредит за 5 минут» — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — сказал замминистра финансов РФ в кулуарах Международного финансового конгресса.
По его мнению, действующее наказание в виде штрафа не решает проблему нелегальным кредитованием.
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