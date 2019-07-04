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Мертвая зона УГМК
4 июль 2019 (17:05)
Федеральные и свердловские чиновники второй год пытаются решить проблему с загрязнением рек вблизи государственного заповедника «Денежкин камень». Ее накануне признал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов. Напрямую он указал и один из источников загрязнения — структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В настоящее время в ведомстве ждут, что проблема разрешится после запуска очистных сооружений холдинга. Однако в УГМК ранее признали неэффективность собственной инфраструктуры по очистке рек.
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
Напомним, что «Денежки камень» находится в непосредственной близости от ОАО «Святогор» (УГМК) и регулярно страдает от деятельности последнего. В сентябре 2017 года предприятие привлекалось к ответственности за сброс сточных вод в реки Черная и Тальтия, которые связаны с водными артериями заповедника. В 2018 году, как следует из исследований независимых лабораторий, экологическая ситуация в зоне деятельности ОАО «Святогор» не изменилась.
Проверки, проведенные учеными Пермского государственного национального исследовательского университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, показали, что в исследуемых материалах показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) по меди превысили норму в 3,5 тыс. раз, по алюминию — в 2 тыс. 375 раз, по кадмию — в 3,5 раза, по марганцу — до 174 раз, по цинку — до 350 раз, по железу — в 89 раз. О том, что вода преимущественно насыщена медью, говорит и ее цвет.
Свои замеры проводило также областное минприроды, о чем 2 июля 2019 года на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил А. Кузнецов. Полученные ведомством данные не сильно отличаются от результатов, которые предъявили специалисты Росприроднадзора.
«Надо сразу же отметить, что дочерние предприятия и сама корпорация (УГМК — прим. ред.) находятся под надзором Росприроднадзора, а не министерства природных ресурсов и экологии. Но мы, безусловно, участвуем в их проверках, привлекается наша лаборатория. У нас многие водные объекты подвержены загрязнениям. Исеть, Пышма, потому что у нас промышленные предприятия осуществляют выбросы в водные объекты. У нас недостаточно очистных сооружений», — сказал министр природных ресурсов и экологии региона.
Как следует из заявления Алексея Кузнецова, в ситуации с «Денежкиным камнем» ведомство будет ожидать экологического эффекта от очистных сооружений ОАО «Святогор». Сколько на это потребуется времени, министр не уточнил. Следует отметить, что представители УГМК еще в прошлом году заявляли о начале работы по очистке рек, но она оказалась неэффективной из-за нехватки мощностей очистных сооружений.
Об этом, в частности, можно судить по замерам, которые 1 июля 2019 года проводили сотрудники заповедника. Исследования проходили в рамках очередной проверки Департамента Росприроднадзора по УрФО в отношении ОАО «Святогор».
«Дно рек по-прежнему покрыто светло-коричневым илистым налетом. Пена на Ольховке из зеленой превратилась в белую. Кислотность специалисты замеряют на месте. В Ольховке уровень pH 3,56. Это очень кислая среда. Из-за этого в реке бурно распространяются водоросли улотрикс. Чрезмерное развитие водорослей приводит к гибели водных беспозвоночных и рыб. Лес и трава вокруг Ольховки мертвые», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Денежкиного камня» Роберт Карапетян.
По его мнению, результаты замеров должны быть представлены общественности в ближайшее время. Какой будет реакция Департамента Росприроднадзора по УрФО, предположить достаточно сложно. Как показала практика, штрафные санкции в отношении ОАО «Святогор» ситуацию не изменили. Нет ясности и с эффективностью очистных сооружений УГМК.
Таким образом, проблема с сохранением государственного заповедника по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Как полагают специалисты, если уровень загрязнения рек не изменится, это может привести к необратимым процессам разрушения экосистемы на территории, прилегающей к «Денежкину камню», что, в свою очередь, может стать причиной возможной гибели самого заповедника.
Фотография пресс-службы заповедника «Денежкин Камень»
Напомним, что «Денежки камень» находится в непосредственной близости от ОАО «Святогор» (УГМК) и регулярно страдает от деятельности последнего. В сентябре 2017 года предприятие привлекалось к ответственности за сброс сточных вод в реки Черная и Тальтия, которые связаны с водными артериями заповедника. В 2018 году, как следует из исследований независимых лабораторий, экологическая ситуация в зоне деятельности ОАО «Святогор» не изменилась.
Проверки, проведенные учеными Пермского государственного национального исследовательского университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, показали, что в исследуемых материалах показатели предельно допустимых концентраций (ПДК) по меди превысили норму в 3,5 тыс. раз, по алюминию — в 2 тыс. 375 раз, по кадмию — в 3,5 раза, по марганцу — до 174 раз, по цинку — до 350 раз, по железу — в 89 раз. О том, что вода преимущественно насыщена медью, говорит и ее цвет.
Свои замеры проводило также областное минприроды, о чем 2 июля 2019 года на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил А. Кузнецов. Полученные ведомством данные не сильно отличаются от результатов, которые предъявили специалисты Росприроднадзора.
«Надо сразу же отметить, что дочерние предприятия и сама корпорация (УГМК — прим. ред.) находятся под надзором Росприроднадзора, а не министерства природных ресурсов и экологии. Но мы, безусловно, участвуем в их проверках, привлекается наша лаборатория. У нас многие водные объекты подвержены загрязнениям. Исеть, Пышма, потому что у нас промышленные предприятия осуществляют выбросы в водные объекты. У нас недостаточно очистных сооружений», — сказал министр природных ресурсов и экологии региона.
Как следует из заявления Алексея Кузнецова, в ситуации с «Денежкиным камнем» ведомство будет ожидать экологического эффекта от очистных сооружений ОАО «Святогор». Сколько на это потребуется времени, министр не уточнил. Следует отметить, что представители УГМК еще в прошлом году заявляли о начале работы по очистке рек, но она оказалась неэффективной из-за нехватки мощностей очистных сооружений.
Об этом, в частности, можно судить по замерам, которые 1 июля 2019 года проводили сотрудники заповедника. Исследования проходили в рамках очередной проверки Департамента Росприроднадзора по УрФО в отношении ОАО «Святогор».
«Дно рек по-прежнему покрыто светло-коричневым илистым налетом. Пена на Ольховке из зеленой превратилась в белую. Кислотность специалисты замеряют на месте. В Ольховке уровень pH 3,56. Это очень кислая среда. Из-за этого в реке бурно распространяются водоросли улотрикс. Чрезмерное развитие водорослей приводит к гибели водных беспозвоночных и рыб. Лес и трава вокруг Ольховки мертвые», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Денежкиного камня» Роберт Карапетян.
По его мнению, результаты замеров должны быть представлены общественности в ближайшее время. Какой будет реакция Департамента Росприроднадзора по УрФО, предположить достаточно сложно. Как показала практика, штрафные санкции в отношении ОАО «Святогор» ситуацию не изменили. Нет ясности и с эффективностью очистных сооружений УГМК.
Таким образом, проблема с сохранением государственного заповедника по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Как полагают специалисты, если уровень загрязнения рек не изменится, это может привести к необратимым процессам разрушения экосистемы на территории, прилегающей к «Денежкину камню», что, в свою очередь, может стать причиной возможной гибели самого заповедника.
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