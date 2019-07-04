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Каждый десятый житель Челябинской области находится в поисках работы
4 июль 2019 (16:57)
УрБК, Челябинск, 04.07.2019. Каждый десятый опрошенный житель Южного Урала находится в поисках работы, говорится в исследовании Челябинскстата.
Из них 51% — не имели работы, 37% — имели, но искали другую, и 12% — искали подработку.
«65% жителей для поиска работы обращались к знакомым и родственникам, 56% просматривали объявления в интернете, 24% обращались непосредственно к работодателю, 17% приходили в государственную службу занятости», — говорится в сообщении.
Из них 51% — не имели работы, 37% — имели, но искали другую, и 12% — искали подработку.
«65% жителей для поиска работы обращались к знакомым и родственникам, 56% просматривали объявления в интернете, 24% обращались непосредственно к работодателю, 17% приходили в государственную службу занятости», — говорится в сообщении.
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