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Каждый десятый житель Челябинской области находится в поисках работы

4 июль 2019 (16:57)

УрБК, Челябинск, 04.07.2019. Каждый десятый опрошенный житель Южного Урала находится в поисках работы, говорится в исследовании Челябинскстата.

Из них 51% — не имели работы, 37% — имели, но искали другую, и 12% — искали подработку.

«65% жителей для поиска работы обращались к знакомым и родственникам, 56% просматривали объявления в интернете, 24% обращались непосредственно к работодателю, 17% приходили в государственную службу занятости», — говорится в сообщении.


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