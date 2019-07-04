Новости дня

Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку бизнеса

УрБК, Москва, 04.07.2019. Правительство РФ в этом году дополнительно выделит регионам 2 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на расширение льготного кредитования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя российского кабинета министров Дмитрия Медведева.



«В этом году регионы получат на федеральный проект дополнительные деньги, в общей сложности 2 млрд руб. Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений», — заявил Дмитрий Медведев.



Он добавил, что также будет рассмотрен вопрос о средствах, направляющихся отдельным регионам для строительства новых социальных учреждений и реконструкции инфраструктуры.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:31</span><br /><strong>Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку бизнеса</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.07.2019. Правительство РФ в этом году дополнительно выделит регионам 2 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на расширение льготного кредитования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя российского кабинета министров Дмитрия Медведева.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088149-pravitelstvo-rf-vydelit-2-mlrd-rubley-na-podderzhku-biznesa.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: