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Правительство РФ выделит 2 млрд рублей на поддержку бизнеса

4 июль 2019 (16:31)

УрБК, Москва, 04.07.2019. Правительство РФ в этом году дополнительно выделит регионам 2 млрд руб. на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на расширение льготного кредитования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя российского кабинета министров Дмитрия Медведева.

«В этом году регионы получат на федеральный проект дополнительные деньги, в общей сложности 2 млрд руб. Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений», — заявил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что также будет рассмотрен вопрос о средствах, направляющихся отдельным регионам для строительства новых социальных учреждений и реконструкции инфраструктуры.

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