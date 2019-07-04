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Группа ЧТПЗ проводит IV Корпоративный чемпионат по методике WorldSkills
4 июль 2019 (16:11)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж Будущего Татарстана» принимают участие в корпоративном чемпионате по методике WorldSkills. Соревнования проходят в Образовательном центре Группы ЧТПЗ в Первоуральске.
Как сообщает пресс-служба компании, 30 участников представляют трубно-магистральный и нефтесервисный дивизионы компании (ГК «Римера») — предприятия Алнас, Ижнефтемаш, Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод.
На протяжении трех конкурсных дней молодые профессионалы в возрасте от 18 до 28 лет демонстрируют навыки в семи компетенциях: «Изготовление прототипов»; «Промышленная механика и монтаж»; «Промышленная робототехника»; «Реверсивный инжиниринг»; «Сварочные технологии», «Роботизированная сварка», «Электромонтаж». Все конкурсные задания корпоративного этапа чемпионата составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.
«Корпоративный чемпионат Группы ЧТПЗ — это новые возможности для профессионального и личностного роста и развития, обмена опытом с коллегами. Мы проводим чемпионат по востребованным не только на наших производствах, но и во всем мире компетенциям. Победители представят компанию на национальном чемпионате», — отметил директор по персоналу трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Лужбин.
VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech состоится в Екатеринбурге в октябре 2019 года. Сотрудники компании примут участие в соревнованиях уже в шестой раз. За годы существования чемпионата сборная команда Группы ЧТПЗ завоевала 22 медалей разного достоинства в компетенциях «Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Промышленная робототехника», «Мобильная робототехника», «Промышленная механика и монтаж», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; «Сварочные технологии».
Как сообщает пресс-служба компании, 30 участников представляют трубно-магистральный и нефтесервисный дивизионы компании (ГК «Римера») — предприятия Алнас, Ижнефтемаш, Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод.
На протяжении трех конкурсных дней молодые профессионалы в возрасте от 18 до 28 лет демонстрируют навыки в семи компетенциях: «Изготовление прототипов»; «Промышленная механика и монтаж»; «Промышленная робототехника»; «Реверсивный инжиниринг»; «Сварочные технологии», «Роботизированная сварка», «Электромонтаж». Все конкурсные задания корпоративного этапа чемпионата составлены в соответствии с международными стандартами движения WorldSkills.
«Корпоративный чемпионат Группы ЧТПЗ — это новые возможности для профессионального и личностного роста и развития, обмена опытом с коллегами. Мы проводим чемпионат по востребованным не только на наших производствах, но и во всем мире компетенциям. Победители представят компанию на национальном чемпионате», — отметил директор по персоналу трубно-магистрального дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Лужбин.
VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech состоится в Екатеринбурге в октябре 2019 года. Сотрудники компании примут участие в соревнованиях уже в шестой раз. За годы существования чемпионата сборная команда Группы ЧТПЗ завоевала 22 медалей разного достоинства в компетенциях «Мехатроника», «Промышленная автоматика», «Промышленная робототехника», «Мобильная робототехника», «Промышленная механика и монтаж», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; «Сварочные технологии».
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