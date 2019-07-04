Новости дня

Численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 млн человек

4 июль 2019 (15:49)

УрБК, Москва, 04.07.2019. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о сокращении почти на 1,5 млн человек за последние 15 лет численности населения в малых городах России. Среди регионов с наибольшим оттоком она назвала в том числе Уральский федеральный округ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также среди регионов с самой большой эмиграцией населения она отметила Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. По ее словам, отток произошел в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: