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Численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 млн человек
4 июль 2019 (15:49)
УрБК, Москва, 04.07.2019. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о сокращении почти на 1,5 млн человек за последние 15 лет численности населения в малых городах России. Среди регионов с наибольшим оттоком она назвала в том числе Уральский федеральный округ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также среди регионов с самой большой эмиграцией населения она отметила Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. По ее словам, отток произошел в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.
Также среди регионов с самой большой эмиграцией населения она отметила Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. По ее словам, отток произошел в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.
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