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В ЦБ назвали основные проблемы при реализации нацпроектов

4 июль 2019 (15:04)

УрБК, Москва, 04.07.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевые проблемы, которые тормозят успешную реализацию национальных проектов. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС.

«В этом году правительство приступило к реализации национальных проектов, которые призваны снять структурные ограничения. Эти проекты, предполагающие инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру, при эффективном управлении должны сработать. Но есть две серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, если мы действительно хотим устойчивого роста экономики», — рассказала Э. Набиуллина.

По словам главы ЦБ, в России нужно создавать стимулы для развития частных инвестиций и предпринимательской инициативы.

«Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций», — отметила Э. Набиуллина.

Также глава ЦБ заявила, что необходимы структурные изменения, но при этом она подчеркнула, что «никаких простых решений не бывает».

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