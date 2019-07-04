Новости дня

В ЦБ назвали основные проблемы при реализации нацпроектов

УрБК, Москва, 04.07.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевые проблемы, которые тормозят успешную реализацию национальных проектов. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС.



«В этом году правительство приступило к реализации национальных проектов, которые призваны снять структурные ограничения. Эти проекты, предполагающие инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру, при эффективном управлении должны сработать. Но есть две серьезные проблемы, которые нельзя замалчивать, если мы действительно хотим устойчивого роста экономики», — рассказала Э. Набиуллина.



По словам главы ЦБ, в России нужно создавать стимулы для развития частных инвестиций и предпринимательской инициативы.



«Государственные инвестиции не могут подменить частные. И даже при успешной реализации нацпроектов в их государственной части нет никакой гарантии, что они создадут соразмерный мультипликативный эффект через расширение частных инвестиций», — отметила Э. Набиуллина.



Также глава ЦБ заявила, что необходимы структурные изменения, но при этом она подчеркнула, что «никаких простых решений не бывает».



HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:04</span><br /><strong>В ЦБ назвали основные проблемы при реализации нацпроектов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.07.2019. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ключевые проблемы, которые тормозят успешную реализацию национальных проектов. Об этом она сообщила на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088145-v-cb-nazvali-osnovnye-problemy-pri-realizacii-nacproektov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: