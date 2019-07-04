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Средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге во II квартале снизилась на 23%

Средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге во II квартале 2019 года составила 2,27 млн руб., что на 23% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Авито».



Наибольший интерес в городе вызывают компании из сферы торговли, услуг и общепита.



«В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 млн руб. Самый низкий средний ценник зафиксирован в Ульяновске (1,12 млн руб.). Далее следуют Омск (1,72 млн руб.) и Ижевск (1,77 млн руб.). Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве — 4,14 млн руб.», — говорится в исследовании.

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