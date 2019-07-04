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На переезде трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган вводится реверсивное движение

4 июль 2019 (14:43)

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В ночь на 5 июля СвЖД организует реверсивное движение через переезд на трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

«На 55-м км федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган рядом с поселком Марамзино в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде будет введено реверсивное движение. Ограничение будет действовать с 22.00 4 июля до 03.00 5 июля. На месте будут выставлены регулировщики. Работы проводят специалисты «Свердловской железной дороги», — говорится в сообщении.

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