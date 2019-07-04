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Команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золотые медали на корпоративном чемпионате по методике WorldSkills
4 июль 2019 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В рамках корпоративного чемпионата профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills, который проходил в Новокузнецке, команда ЕВРАЗ НТМК завоевала золото в компетенциях «Инженерное проектирование» и «Электромонтаж», специалисты «ЕвразТехники» стали первыми в «Мехатронике», в остальных компетенциях лидировали сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК.
Как сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал», в чемпионате приняли участие более 300 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники. Соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивные инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.
В номинации инженерное проектирование честь ЕВРАЗ НТМК защищала команда из четырех человек: Светлана Бабакова, Екатерина Уфилькина, Анна Шалыгина, Олег Ожогин. По итогам чемпионата они завоевали первое место. Тагильчанин Андрей Репьев завоевал золото в компетенции электромонтаж. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК Владимир Ермолин и Александр Цыпушкин завоевали второе и третье места в компетенции реверсивный инжиниринг, бронзу в мехатронике получили Александр Полищук и Сергей Долбилов, серебро и бронза в компетенции сварочные технологии у Александра Ложкова и Антона Ковалева, бронза в промышленной автоматике у Даниила Виноградова, а серебро в лабораторном химическом анализе у Дарьи Ланиной.
«Чемпионат World Skills — это возможность получить новые знания и навыки, повысить свой уровень профессионального мастерства, Сегодня нам нужны молодые рабочие, которые смогут работать на современном оборудовании, воплощать в жизнь смелые инженерные решения. Я считаю, что это замечательное событие в жизни ребят, у них еще много достижений впереди. Очень важно, что количество призовых мест у сотрудников уральских предприятий растет год от года. Если в 2017 году мы завоевали в корпоративном чемпионате 4 призовых места, то в 2018 уже 5, а в этом году — 9 призовых мест», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов.
По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.
Как сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «Урал», в чемпионате приняли участие более 300 специалистов и экспертов из шести крупных промышленных предприятий: Западно-Сибирского и Нижнетагильского металлургических комбинатов, Качканарского горно-обогатительного комбината, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники. Соревнования проходили по двенадцати компетенциям: мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, инженерное проектирование, реверсивные инжиниринг, охрана труда. Последние три компетенции — новые для чемпионата.
В номинации инженерное проектирование честь ЕВРАЗ НТМК защищала команда из четырех человек: Светлана Бабакова, Екатерина Уфилькина, Анна Шалыгина, Олег Ожогин. По итогам чемпионата они завоевали первое место. Тагильчанин Андрей Репьев завоевал золото в компетенции электромонтаж. Сотрудники ЕВРАЗ НТМК Владимир Ермолин и Александр Цыпушкин завоевали второе и третье места в компетенции реверсивный инжиниринг, бронзу в мехатронике получили Александр Полищук и Сергей Долбилов, серебро и бронза в компетенции сварочные технологии у Александра Ложкова и Антона Ковалева, бронза в промышленной автоматике у Даниила Виноградова, а серебро в лабораторном химическом анализе у Дарьи Ланиной.
«Чемпионат World Skills — это возможность получить новые знания и навыки, повысить свой уровень профессионального мастерства, Сегодня нам нужны молодые рабочие, которые смогут работать на современном оборудовании, воплощать в жизнь смелые инженерные решения. Я считаю, что это замечательное событие в жизни ребят, у них еще много достижений впереди. Очень важно, что количество призовых мест у сотрудников уральских предприятий растет год от года. Если в 2017 году мы завоевали в корпоративном чемпионате 4 призовых места, то в 2018 уже 5, а в этом году — 9 призовых мест», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов.
По итогам корпоративных соревнований будет сформирована команда ЕВРАЗа для участия в ежегодном Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.
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