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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призналась в отсутствии инструментов для развития российской экономики

УрБК, Москва, 04.07.2019. У Банка России не осталось инструментов для дальнейшего развития российской экономики. Как сообщает «Интерфакс», об этом на Международном финансовом конгрессе заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.



По ее словам, за I квартал 2019 года ВВП страны вырос на 0,5%. В сложившихся условиях, как указала глава ЦБ РФ, доходы населения не растут и население не ощущает улучшения качества жизни.



Ускорить темпы развития экономики за счет изменений денежно-кредитной политики, по оценке Э. Набиуллиной, очень рискованный вариант.



«Если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, мы, в конечном счете, получим либо инфляцию, либо «пузыри» на финансовых рынках, а скорее всего и то, и другое», — предупредила Набиуллина.



Председатель ЦБ РФ полагает, что для изменения ситуации следует провести реформы, поскольку основной проблемой для развития российской экономики являются внутренние ограничения.

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