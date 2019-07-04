Новости дня

В Екатеринбурге юридическая компания «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. рублей за не оказанную вовремя консультацию

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ООО «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. руб. за неисполнение условий договора, по которому компания в установленный срок обязалась дать рекомендации по вопросам кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Жительница Екатеринбурга в октябре 2018 года заключила с юридической конторой договор на оказание правовых услуг. ООО «ФинЭксперт» должно было в течение семи рабочих дней проконсультировать клиентку и дать ей рекомендации по вопросам кредитования, в частности, разработать рекомендации по устранению факторов, способных повлиять на отказ кредитора при подаче заявки на кредит.



За работу клиентка заплатила 25 тыс. руб., однако в установленный срок специалисты ООО «ФинЭксперт» условия договора не исполнили, и срок был продлен еще на семь дней. При этом стороны подписали допсоглашение, по которому клиентка заплатила еще 35 тыс. руб. Но и после этого компания не выполнила своих обязательств.



«Клиентка компании обратилась в ООО «ФинЭксперт» с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств, однако юристы оставили его без удовлетворения. Ответной реакции не последовало и после повторной претензии. В итоге она подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Решением районного суда с ООО «ФинЭксперт» взыскана 108 тыс. руб.: вся сумма по договору — 60 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб., штраф — 31 тыс. руб., судебные расходы — 15 тыс. руб.



«В результате ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой настаивал на исполнении им обязательств по договору, приводя доводы о фактическом получении истцом кредита вследствие проделанной ответчиком работы. Однако в материалах дела нет доказательств, подтверждающих данное заявление. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга», — уточняет пресс-служба.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:24</span><br /><strong>В Екатеринбурге юридическая компания «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. рублей за не оказанную вовремя консультацию</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ООО «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. руб. за неисполнение условий договора, по которому компания в установленный срок обязалась дать рекомендации по вопросам кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088139-v-ekaterinburge-yuridicheskaya-kompaniya-finekspert-vyplatit-klientke-bolee-100-tys-rubley-za-ne-okazannuyu-vovremya-konsultaciyu.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: