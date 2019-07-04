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В Екатеринбурге юридическая компания «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. рублей за не оказанную вовремя консультацию
4 июль 2019 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. ООО «ФинЭксперт» выплатит клиентке более 100 тыс. руб. за неисполнение условий договора, по которому компания в установленный срок обязалась дать рекомендации по вопросам кредитования. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Жительница Екатеринбурга в октябре 2018 года заключила с юридической конторой договор на оказание правовых услуг. ООО «ФинЭксперт» должно было в течение семи рабочих дней проконсультировать клиентку и дать ей рекомендации по вопросам кредитования, в частности, разработать рекомендации по устранению факторов, способных повлиять на отказ кредитора при подаче заявки на кредит.
За работу клиентка заплатила 25 тыс. руб., однако в установленный срок специалисты ООО «ФинЭксперт» условия договора не исполнили, и срок был продлен еще на семь дней. При этом стороны подписали допсоглашение, по которому клиентка заплатила еще 35 тыс. руб. Но и после этого компания не выполнила своих обязательств.
«Клиентка компании обратилась в ООО «ФинЭксперт» с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств, однако юристы оставили его без удовлетворения. Ответной реакции не последовало и после повторной претензии. В итоге она подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Решением районного суда с ООО «ФинЭксперт» взыскана 108 тыс. руб.: вся сумма по договору — 60 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб., штраф — 31 тыс. руб., судебные расходы — 15 тыс. руб.
«В результате ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой настаивал на исполнении им обязательств по договору, приводя доводы о фактическом получении истцом кредита вследствие проделанной ответчиком работы. Однако в материалах дела нет доказательств, подтверждающих данное заявление. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга», — уточняет пресс-служба.
Жительница Екатеринбурга в октябре 2018 года заключила с юридической конторой договор на оказание правовых услуг. ООО «ФинЭксперт» должно было в течение семи рабочих дней проконсультировать клиентку и дать ей рекомендации по вопросам кредитования, в частности, разработать рекомендации по устранению факторов, способных повлиять на отказ кредитора при подаче заявки на кредит.
За работу клиентка заплатила 25 тыс. руб., однако в установленный срок специалисты ООО «ФинЭксперт» условия договора не исполнили, и срок был продлен еще на семь дней. При этом стороны подписали допсоглашение, по которому клиентка заплатила еще 35 тыс. руб. Но и после этого компания не выполнила своих обязательств.
«Клиентка компании обратилась в ООО «ФинЭксперт» с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств, однако юристы оставили его без удовлетворения. Ответной реакции не последовало и после повторной претензии. В итоге она подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
Решением районного суда с ООО «ФинЭксперт» взыскана 108 тыс. руб.: вся сумма по договору — 60 тыс. руб., компенсация морального вреда — 2 тыс. руб., штраф — 31 тыс. руб., судебные расходы — 15 тыс. руб.
«В результате ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой настаивал на исполнении им обязательств по договору, приводя доводы о фактическом получении истцом кредита вследствие проделанной ответчиком работы. Однако в материалах дела нет доказательств, подтверждающих данное заявление. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга», — уточняет пресс-служба.
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