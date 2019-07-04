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Индустриальный парк ММК подписал соглашение о сотрудничестве с союзом «Молодые профессионалы»

УрБК, Магнитогорск, 04.07.2019. ООО «ММК-Индустриальный парк» и союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».



«Согласно подписанному соглашению, у резидентов парка появляется возможность бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по международным стандартам компетенций Ворлдскиллс, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», — говорится в сообщении.



Отметим, что союз «Молодые профессионалы» выступает официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалификацию и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. На выбор предоставлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально востребованы на рынке труда. В списке — 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.



«Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров. На сегодняшний день на площадке парка действует 24 резидента, создано 410 новых рабочих мест. По итогам 2018 года объем произведенной и отгруженной резидентами продукции превысил 1 млрд руб. Индустриальный парк прошел аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли РФ, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот — обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль», — сообщили на ММК.

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