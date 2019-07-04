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«Атомстройкомплекс» просит жителей ЖК «WOODS» придерживаться принципа добрососедства
4 июль 2019 (12:28)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Корпорация «Атомстройкомплекс» просит жителей ЖК «WOODS» придерживаться принципа добрососедства. С такой просьбой представители застройщика обратились к покупателям квартир в среду, 3 июля, в социальной сети «ВКонтакте».
Скрин с официальной страницы корпорации «Атомстройкомплекс» в соцсети «ВКонтакте»
«Мы признаем, что упустили момент и не проконтролировали подрядчика, который занимался установкой ограждения. Подрядчик строго следовал «букве закона» и поставил забор ровно по границе участка. Но морально-этический аспект не дает нам оставить все как есть. Детская площадка дома по улице Амундсена, 135 должна быть сохранена в полном объеме – поэтому мы сдвинули забор к кромке лесистой зоны. Мы искренне просим жителей ЖК «WOODS. Дома в парке» отнестись с пониманием к этой ситуации и придерживаться принципа добрососедства», — говорится в сообщении на официальной странице застройщика в соцсети.
Также в сообщении отмечается, что «Атомстройкомплекс» планирует восстановить разрушенную при возведении ограждения ЖК «WOODS» детскую площадку дома №135.
«Сегодня наши специалисты переносят ограждение. После этого за счет нашей компании будет завершено благоустройство детских площадок домов на Амундсена, 135 и Мостовая, 53б. Мы на 100% готовы понести эти расходы и гарантируем, что завершим все благоустройство территории вокруг домов в WOODS до конца июля. После этого мы передадим парк в эксплуатацию управляющей компании «Территория»», — уточняет компания-застройщик.
Скрин с официальной страницы корпорации «Атомстройкомплекс» в соцсети «ВКонтакте»
«Мы признаем, что упустили момент и не проконтролировали подрядчика, который занимался установкой ограждения. Подрядчик строго следовал «букве закона» и поставил забор ровно по границе участка. Но морально-этический аспект не дает нам оставить все как есть. Детская площадка дома по улице Амундсена, 135 должна быть сохранена в полном объеме – поэтому мы сдвинули забор к кромке лесистой зоны. Мы искренне просим жителей ЖК «WOODS. Дома в парке» отнестись с пониманием к этой ситуации и придерживаться принципа добрососедства», — говорится в сообщении на официальной странице застройщика в соцсети.
Также в сообщении отмечается, что «Атомстройкомплекс» планирует восстановить разрушенную при возведении ограждения ЖК «WOODS» детскую площадку дома №135.
«Сегодня наши специалисты переносят ограждение. После этого за счет нашей компании будет завершено благоустройство детских площадок домов на Амундсена, 135 и Мостовая, 53б. Мы на 100% готовы понести эти расходы и гарантируем, что завершим все благоустройство территории вокруг домов в WOODS до конца июля. После этого мы передадим парк в эксплуатацию управляющей компании «Территория»», — уточняет компания-застройщик.
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