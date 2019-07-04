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В Екатеринбурге с 10 до 26 июля будет ограничено движение транспорта по переулку Рижскому
4 июль 2019 (12:09)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. В Екатеринбурге с 10 до 26 июля 2019 года будет закрыто движение транспорта по переулку Рижскому, сообщает официальный портал города.
Ограничения вводятся на участке от улицы Патриса Лумумбы до дома №16 по переулку Рижскому.
В указанный период на участке будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.
Ограничения вводятся на участке от улицы Патриса Лумумбы до дома №16 по переулку Рижскому.
В указанный период на участке будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги.
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