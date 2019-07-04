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Прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«3 июля 2019 года в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса UT-112 авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут, вылет которого по расписанию был запланирован на 21.05. Причиной задержки вылета воздушного судна явилась техническая неисправность. Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 07.27 4 июля 2019 года. На рейс зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.



Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании.

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