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Прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair
4 июль 2019 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут авиакомпании Utair. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«3 июля 2019 года в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса UT-112 авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут, вылет которого по расписанию был запланирован на 21.05. Причиной задержки вылета воздушного судна явилась техническая неисправность. Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 07.27 4 июля 2019 года. На рейс зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.
Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании.
«3 июля 2019 года в аэропорту Кольцово произошла задержка рейса UT-112 авиакомпании Utair по маршруту Екатеринбург — Сургут, вылет которого по расписанию был запланирован на 21.05. Причиной задержки вылета воздушного судна явилась техническая неисправность. Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 07.27 4 июля 2019 года. На рейс зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.
Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании.
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