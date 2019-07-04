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Россиян при получении водительских прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества
4 июль 2019 (11:27)
УрБК, Москва, 04.07.2019. Россиян при получении водительских прав обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков. Соответствующие поправки к порядку проведения водительских медкомиссий подготовил Минздрав по поручению президента РФ, передает «Коммерсантъ».
Сейчас подобные тесты стоимостью 3-4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием.
«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке к поправкам.
В Минздраве также поясняют, что норма вводится «с учетом социальной значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения.
Сейчас подобные тесты стоимостью 3-4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием.
«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке к поправкам.
В Минздраве также поясняют, что норма вводится «с учетом социальной значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения.
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