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В Свердловской области днем 4 июля ожидаются сильные дожди

4 июль 2019 (10:47)

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Синоптики выпустили экстренное предупреждение о том, что днем 4 июля в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

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