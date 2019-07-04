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В Свердловской области днем 4 июля ожидаются сильные дожди

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Синоптики выпустили экстренное предупреждение о том, что днем 4 июля в Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



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