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Внешнеторговый оборот Свердловской области с Турцией с начала года составил 94 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. Внешнеторговый оборот Уральского федерального округа с Турцией с начала 2019 году составил 615 млн долл. США, в том числе на долю Свердловской области приходится 15,4% или 94 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Отмечается значительное увеличение экспорта металлов и изделий из них. В больших объемах Средний Урал экспортирует в Турцию черные металлы, почти 95% от всего объема поставок металлов. Почти 4% приходится на алюминий и изделия из него, и около процента — на изделия из черных металлов», — говорится в сообщении.



Также уральские предприятия экспортируют руды и минеральные продукты: соль, серу, известь. В Турцию отправляют продовольственные товары и сырье для их производства, оборудование, транспортные средства, древесину, целлюлозно-бумажные изделия, удобрения, красители, ферменты, чернила и каучук.



«Турция традиционно один из ключевых партнеров предприятий Урала. Вне зависимости от политической конъюктуры, интенсивность взаимной торговли между странами находится на достаточно высоком уровне. Это говорит о востребованности уральской продукции в Турции и турецкой в Свердловской области», — отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



Отметим, что в 2019 году Турция будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая состоится 8-11 июля в Екатеринбурге.







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