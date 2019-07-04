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Банк России озвучил параметры реформы по оценке кредитных рисков
4 июль 2019 (10:01)
УрБК, Москва, 04.07.2019. Банк России озвучил подробности реформы оценки кредитных рисков, которая должна стимулировать банки увеличивать кредитование бизнеса.
«По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П и от 23.10.2017 № 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг», — сообщает пресс-служба регулятора.
Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I-II категориям качества и по ним отсутствуют просроченные платежи.
«По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П и от 23.10.2017 № 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг», — сообщает пресс-служба регулятора.
Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I-II категориям качества и по ним отсутствуют просроченные платежи.
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