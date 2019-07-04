Новости дня
Синоптики прогнозируют смог в Челябинске
4 июль 2019 (09:44)
УрБК, Челябинск, 04.07.2019. В Челябинске до 7 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».
«Ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — говорится в сообщении.
Горожан просят сообщать в Управление Росприроднадзора по Челябинской области при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха.
«Ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — говорится в сообщении.
Горожан просят сообщать в Управление Росприроднадзора по Челябинской области при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Среднем Урале до 2 июля продержится смог
- Жителей Челябинска предупредили о надвигающемся смоге
- В Свердловской области с 19 по 23 апреля объявлено предупреждение об опасности загрязнения воздуха
- В течение двух дней на Среднем Урале ожидается смог
- Синоптики спрогнозировали смог в Свердловской области до вечера 2 января