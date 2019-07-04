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Синоптики прогнозируют смог в Челябинске

4 июль 2019 (09:44)

УрБК, Челябинск, 04.07.2019. В Челябинске до 7 июля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска».

«Ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — говорится в сообщении.

Горожан просят сообщать в Управление Росприроднадзора по Челябинской области при негативных изменениях состояния атмосферного воздуха.

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