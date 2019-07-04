Новости дня
Компания «ФОРЭС» утвердила кодекс этики для сотрудников
4 июль 2019 (09:24)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. У сотрудников ООО «ФОРЭС» в начале июля появился свой кодекс этики. Главная цель свода правил — обеспечить взаимопонимание, эффективное взаимодействие и исключить конфликты в коллективе, сообщает пресс-служба предприятия.
«Утвержденный кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которым должны руководствоваться все работники компании. Он разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, Трудового кодекса, закона о противодействии коррупции и других нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители «ФОРЭС», документ определяет основные принципы профессиональной этики сотрудников. К ним, в частности, относится соблюдение правил делового поведения, добросовестность и объективность, высокое качество выполняемых работ и высокий уровень культуры общения.
Также в кодексе обозначены обязанности и правила служебного поведения. Например, сотрудникам следует воздерживаться от действий, которые могли бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей; противодействовать проявлениям коррупции; сохранять беспристрастность, которая исключает возможность влияния на деятельность компании решений политических партий и общественных объединений.
«Знание и соблюдение работниками кодекса этики будет являться одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности. За неисполнение требований документа сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
«Утвержденный кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которым должны руководствоваться все работники компании. Он разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, Трудового кодекса, закона о противодействии коррупции и других нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.
Как отмечают представители «ФОРЭС», документ определяет основные принципы профессиональной этики сотрудников. К ним, в частности, относится соблюдение правил делового поведения, добросовестность и объективность, высокое качество выполняемых работ и высокий уровень культуры общения.
Также в кодексе обозначены обязанности и правила служебного поведения. Например, сотрудникам следует воздерживаться от действий, которые могли бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей; противодействовать проявлениям коррупции; сохранять беспристрастность, которая исключает возможность влияния на деятельность компании решений политических партий и общественных объединений.
«Знание и соблюдение работниками кодекса этики будет являться одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности. За неисполнение требований документа сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подтверждено соответствие нормам качества воздуха в зоне влияния Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»
- Российский институт директоров присвоил ОАО «НПК «Уралвангонзавод» высокий рейтинг корпоративного управления
- Агентство — член Уральской палаты недвижимости отныне будет нести ответственность за действия своих учредителей
- Губернатор Челябинской области Михаил Юревич утвердил кодекс этики и служебного поведения госслужащих
- ОАО «Ханты-Мансийский банк» отказано в согласовании кодекса профессиональной этики брокера