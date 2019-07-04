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Компания «ФОРЭС» утвердила кодекс этики для сотрудников

4 июль 2019 (09:24)

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2019. У сотрудников ООО «ФОРЭС» в начале июля появился свой кодекс этики. Главная цель свода правил — обеспечить взаимопонимание, эффективное взаимодействие и исключить конфликты в коллективе, сообщает пресс-служба предприятия.

«Утвержденный кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которым должны руководствоваться все работники компании. Он разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, Трудового кодекса, закона о противодействии коррупции и других нормативных правовых актов», — говорится в сообщении.

Как отмечают представители «ФОРЭС», документ определяет основные принципы профессиональной этики сотрудников. К ним, в частности, относится соблюдение правил делового поведения, добросовестность и объективность, высокое качество выполняемых работ и высокий уровень культуры общения.

Также в кодексе обозначены обязанности и правила служебного поведения. Например, сотрудникам следует воздерживаться от действий, которые могли бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей; противодействовать проявлениям коррупции; сохранять беспристрастность, которая исключает возможность влияния на деятельность компании решений политических партий и общественных объединений.

«Знание и соблюдение работниками кодекса этики будет являться одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности. За неисполнение требований документа сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной или материальной ответственности», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

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