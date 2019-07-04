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Полиция подозревает сотрудника абразивного завода в Челябинской области в хищении 2,5 млн рублей
4 июль 2019 (09:03)
УрБК, Челябинск, 04.07.2019. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника абразивного завода, находящегося в Челябинской области. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.
Работник предприятия подозревается в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Как полагают в полиции, сотрудник завода на протяжении двух лет похищал деньги у организации, занимающейся железнодорожными перевозками.
«Мужчина, используя свое служебное положение, оформлял документы по доставке гранулированного шлака на предприятия по всей России, указывая в перевозочных документах вместо абразивного гранулированного шлака строительный песок. Таким образом, перевозка его железнодорожным транспортом обходилась для грузоотправителя значительно дешевле. В зависимости от расстояния доставки груза, разница в тарифах составляла от 4,5 тыс. до 20 тыс. руб. с каждого вагона», — говорится в сообщении.
В общей сложности, как полагают в полиции, подозреваемый отправил на различные предприятия 545 вагонов с грузом на сумму ущерба свыше 2,5 млн руб.
Работник предприятия подозревается в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Как полагают в полиции, сотрудник завода на протяжении двух лет похищал деньги у организации, занимающейся железнодорожными перевозками.
«Мужчина, используя свое служебное положение, оформлял документы по доставке гранулированного шлака на предприятия по всей России, указывая в перевозочных документах вместо абразивного гранулированного шлака строительный песок. Таким образом, перевозка его железнодорожным транспортом обходилась для грузоотправителя значительно дешевле. В зависимости от расстояния доставки груза, разница в тарифах составляла от 4,5 тыс. до 20 тыс. руб. с каждого вагона», — говорится в сообщении.
В общей сложности, как полагают в полиции, подозреваемый отправил на различные предприятия 545 вагонов с грузом на сумму ущерба свыше 2,5 млн руб.
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