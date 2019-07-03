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«МегаФон» обеспечивает самую высокую скорость интернета в России

УрБК, Москва, 03.07.2019. Объявлены результаты независимого глобального исследования международной компании Ookla, согласно которому самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает «МегаФон». Средняя скорость передачи данных в сети оператора в полтора раза выше аналогичных показателей ближайшего конкурента. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Средняя скорость скачивания превысила 25,94 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,59 Мбит/с. Независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 7,9 млн замеров скорости, проведенных в первом полугодии 2019 года на более чем 1,5 млн уникальных мобильных устройствах россиян с использованием приложения SpeedTest®.



«Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться в интернете и передавать друг другу файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты «МегаФона» на скорости в 25 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без задержек», — говорится в сообщении.



Ookla® уже третий год подряд называет «МегаФон» компанией с самым быстрым мобильным интернетом России. При этом для абонентов важна не только высокая скорость при загрузке и скачивании файлов, но и доступность услуги, а значит площадь покрытия сети в том месте, где клиент пользуется своим гаджетом. По данному показателю «МегаФон» также подтверждает свое многолетнее лидерство. Число базовых станций компании превышает 235 тыс., свидетельствуют данные Роскомнадзора, и это наилучший результат среди всех мобильных операторов страны.



«Последние годы мы наблюдаем бум использования мобильного интернета, на это влияет развитие интернет-сервисов, нового мобильного контента и выгодные тарифы для абонентов. Сегодня клиент «МегаФона» в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для обеспечения самой высокой скорости интернета и наилучшего качества связи мы ежегодно инвестируем значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети. Награда Ookla подтверждает лидерство «МегаФона», при этом данные исследования основаны на реальных замерах абонентов всех сотовых операторов страны», – комментирует коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



«Добиться такого успеха и признания — не только почетно. Это накладывает на всю компанию большую ответственность перед абонентами за качество услуг. Обещаю, вся команда инфраструктуры «МегаФона» и далее приложит все силы, чтобы подтвердить ожидания наших любимых клиентов. Ведь мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи ориентируясь на потребности наших клиентов. Уже текущие возможности сети по скорости скачивания и загрузки позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HD video, общаться и вести прямые эфиры в социальных сетях и постоянно быть на связи», — добавляет директор «МегаФона» по техническим инновациям и инфраструктуре Фредерик Ваносчуйзе.

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