Важно

Более 20% россиян отмечают ухудшение ситуации с вывозом мусора

60% россиян удовлетворены качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.



При этом, говоря об изменениях в качестве жилищно-коммунальных услуг за последний год, более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).



Согласно исследованию, 21% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год ухудшилась. Еще 17% отмечают негативные изменения в сфере содержания и текущего ремонта жилья.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:51</span><br /><strong>Более 20% россиян отмечают ухудшение ситуации с вывозом мусора</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">60% россиян удовлетворены качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088123-bolee-20-rossiyan-otmechayut-uhudshenie-situacii-s-vyvozom-musora.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: