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Более 20% россиян отмечают ухудшение ситуации с вывозом мусора

3 июль 2019 (17:51)

60% россиян удовлетворены качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

При этом, говоря об изменениях в качестве жилищно-коммунальных услуг за последний год, более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).

Согласно исследованию, 21% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год ухудшилась. Еще 17% отмечают негативные изменения в сфере содержания и текущего ремонта жилья.

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