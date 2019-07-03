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Более 20% россиян отмечают ухудшение ситуации с вывозом мусора
3 июль 2019 (17:23)
УрБК, Москва, 03.07.2019. 60% россиян удовлетворены качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
При этом, говоря об изменениях в качестве жилищно-коммунальных услуг за последний год, более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).
Согласно исследованию, 21% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год ухудшилась. Еще 17% отмечают негативные изменения в сфере содержания и текущего ремонта жилья.
При этом, говоря об изменениях в качестве жилищно-коммунальных услуг за последний год, более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).
Согласно исследованию, 21% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год ухудшилась. Еще 17% отмечают негативные изменения в сфере содержания и текущего ремонта жилья.
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