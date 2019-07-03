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В Банке России отметили медленные темпы сбора биометрических данных

3 июль 2019 (16:41)

УрБК, Москва, 03.07.2019. Процесс сбора биометрических данных в России идет медленно и тяжело. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию, передает ТАСС.

«Удаленная идентификация, которая сегодня еле-еле движется, мы с трудом набрали 20 тыс. записей в биометрическую базу данных, этот процесс идет медленно, тяжело. Через 10 лет, думаю, что это будет так же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы. И абсолютно доступность через цифровой профиль, биометрию всех сервисов станет реальностью», — сказал С. Швецов.

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