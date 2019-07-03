Новости дня

В Банке России отметили медленные темпы сбора биометрических данных

УрБК, Москва, 03.07.2019. Процесс сбора биометрических данных в России идет медленно и тяжело. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию, передает ТАСС.



«Удаленная идентификация, которая сегодня еле-еле движется, мы с трудом набрали 20 тыс. записей в биометрическую базу данных, этот процесс идет медленно, тяжело. Через 10 лет, думаю, что это будет так же, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы. И абсолютно доступность через цифровой профиль, биометрию всех сервисов станет реальностью», — сказал С. Швецов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:41</span><br /><strong>В Банке России отметили медленные темпы сбора биометрических данных</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.07.2019. Процесс сбора биометрических данных в России идет медленно и тяжело. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию, передает ТАСС.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088119-v-banke-rossii-otmetili-medlennye-tempy-sbora-biometricheskih-dannyh.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: