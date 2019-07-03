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Основные юрлица ритейлера «Красное&Белое» перерегистрировалась на Кипре
3 июль 2019 (16:06)
УрБК, Москва, 03.07.2019. Сеть «Красное&Белое» перерегистрировала основные юрлица на Кипре, пишет ТАСС со ссылкой на данные системы «СПАРК».
Под контроль новой компании перешли ООО «Прометей», ООО «Абсолют» и ООО «Оазис». Сергей Студенников остался стопроцентным бенефициаром компании, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 года.
В декабре в офисах и на складах сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» по всей стране прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. В ходе проверки в сети «Красное&Белое» фактов реализации контрафактного алкоголя не выявлено.
Под контроль новой компании перешли ООО «Прометей», ООО «Абсолют» и ООО «Оазис». Сергей Студенников остался стопроцентным бенефициаром компании, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019 года.
В декабре в офисах и на складах сети алкогольных магазинов «Красное&Белое» по всей стране прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. В ходе проверки в сети «Красное&Белое» фактов реализации контрафактного алкоголя не выявлено.
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