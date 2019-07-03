Новости дня
Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 20 коп.
3 июль 2019 (15:22)
УрБК, Москва, 03.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 27 коп., до 63,50 руб., евро — на 20 коп. до 71,60 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 1 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 77 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 73 коп., евро — на 33 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — на 14 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 36 коп., евро — на 40 коп.