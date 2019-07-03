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Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 20 коп.

3 июль 2019 (15:22)

УрБК, Москва, 03.07.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июля 2019 года. Курс долл. США вырос на 27 коп., до 63,50 руб., евро — на 20 коп. до 71,60 руб.

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