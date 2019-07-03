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В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

3 июль 2019 (15:06)

УрБК, Москва, 03.07.2019. В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете. Неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 руб., а также ввести реквизиты своей банковской карты», — говорится в сообщении.

Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.

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