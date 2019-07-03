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В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете
3 июль 2019 (15:06)
УрБК, Москва, 03.07.2019. В ФНС России предупредили о новой схеме мошенничества в интернете. Неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 руб., а также ввести реквизиты своей банковской карты», — говорится в сообщении.
Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.
«Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 руб., а также ввести реквизиты своей банковской карты», — говорится в сообщении.
Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.
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