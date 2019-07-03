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В Серове экс-полицейский предстанет перед судом по обвинению в организации незаконной миграции
3 июль 2019 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. В Серовский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский», а также индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Фигуранты дела обвиняются в организации незаконной миграции и целом ряде других преступлений. По версии следствия, экс-полицейский, и предприниматель в 2018 году привлекли для строительных работ в Серове и Краснотурьинске иностранцев, не имевших разрешения на работу.
«Достоверно зная, что территории Серовского и Краснотурьинского городских округов являются регламентированными для посещения иностранных граждан сотрудница полиции по просьбе предпринимателя организовывала фиктивную постановку на учет иностранных граждан в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение без фактического намерения предоставлять такое жилье, а также без намерения самих иностранных граждан проживать в нем», — говорится в сообщении.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу.
«Преступления, совершенные должностным лицом, о котором идет речь было выявлено сотрудниками из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Осенью 2018 года горе-руководителя уволили из системы МВД по отрицательным мотивам и больше она никогда не сможет поступить на работу в органы внутренних дел», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых .
Фигуранты дела обвиняются в организации незаконной миграции и целом ряде других преступлений. По версии следствия, экс-полицейский, и предприниматель в 2018 году привлекли для строительных работ в Серове и Краснотурьинске иностранцев, не имевших разрешения на работу.
«Достоверно зная, что территории Серовского и Краснотурьинского городских округов являются регламентированными для посещения иностранных граждан сотрудница полиции по просьбе предпринимателя организовывала фиктивную постановку на учет иностранных граждан в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение без фактического намерения предоставлять такое жилье, а также без намерения самих иностранных граждан проживать в нем», — говорится в сообщении.
В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу.
«Преступления, совершенные должностным лицом, о котором идет речь было выявлено сотрудниками из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. Осенью 2018 года горе-руководителя уволили из системы МВД по отрицательным мотивам и больше она никогда не сможет поступить на работу в органы внутренних дел», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых .
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