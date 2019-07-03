Новости дня

ЦБ рассматривает дополнительные меры для охлаждения потребительского кредитования

УрБК, Москва, 03.07.2019. Банк России рассматривает дополнительные меры для охлаждения сегмента потребительского кредитования. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает портал «Банки.ру».



«Мера, о которой мы думаем, может быть дополнительной мерой, связанная со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов. Сейчас все больше распространяются инструменты, которые используются в другом виде: не основания для повышения коэффициентов риска, а некая отсечка для установления процента кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу», — рассказала К. Юдаева.



С 1 октября 2019 года российские банки также будут обязаны применять новую модель оценки заемщиков с использованием коэффициентов предельной долговой нагрузки (ПДН). Эффект от этой меры может проявиться с некоторым лагом, считает К. Юдаева, но это не мешает вводить дополнительные новации в регулировании.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:33</span><br /><strong>ЦБ рассматривает дополнительные меры для охлаждения потребительского кредитования</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.07.2019. Банк России рассматривает дополнительные меры для охлаждения сегмента потребительского кредитования. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает портал «Банки.ру». </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088110-cb-rassmatrivaet-dopolnitelnye-mery-dlya-ohlazhdeniya-potrebitelskogo-kreditovaniya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: