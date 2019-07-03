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ЦБ рассматривает дополнительные меры для охлаждения потребительского кредитования

3 июль 2019 (14:33)

УрБК, Москва, 03.07.2019. Банк России рассматривает дополнительные меры для охлаждения сегмента потребительского кредитования. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает портал «Банки.ру».

«Мера, о которой мы думаем, может быть дополнительной мерой, связанная со срочностью кредита. Может быть, как обычно, дополнительные риск-веса в случае очень длинных кредитов. Сейчас все больше распространяются инструменты, которые используются в другом виде: не основания для повышения коэффициентов риска, а некая отсечка для установления процента кредитов, которые могут выдаваться с тем или иным коэффициентом платежа к доходу», — рассказала К. Юдаева.

С 1 октября 2019 года российские банки также будут обязаны применять новую модель оценки заемщиков с использованием коэффициентов предельной долговой нагрузки (ПДН). Эффект от этой меры может проявиться с некоторым лагом, считает К. Юдаева, но это не мешает вводить дополнительные новации в регулировании.

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