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В Академическом презентовали ЖК «Близкий»
3 июль 2019 (14:30)
В среду, 2 июля, в день десятилетия Академического района АО «РСГ Академическое» (застройщик района) презентовало первые вводимые в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Близкий». Представители строительной компании вручили первому жильцу ЖК ключи от новой квартиры.
«Сегодня у нас юбилей: ровно десять лет назад были сданы первые дома в Академическом районе. И сегодня это район, в котором уже живет более 70 тыс. человек. Мы очень комплексно подходим к развитию территории, вместе с жилыми домами у нас строится и собственная ТЭЦ, и детские сады, школы, зеленые зоны, торговые центры. Сейчас мы сдаем первые дома в ЖК «Близкий». Надеюсь, что это будет очень хороший продукт», — сказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
Первый дольщик нового ЖК получил на церемонии открытия дома ключи от приобретенной квартиры. В ответ на поздравления с предстоящим новосельем он отметил, что не пожалел о своем выборе квартиры именно в этом жилом комплексе.
«В первую очередь, мне нравится сам район — современный, активно развивающийся, где развиваются объекты социальной инфраструктуры. Радует глаз приятно подобранное сочетание фасадов, закрытый двор с благоустройством, зеленые насаждения и парк, который через пять лет станет центром притяжения», — отметил он.
«Мы постарались выделить дома в категорию «комфорт», создать теплую атмосферу для входных групп. Здесь использованы качественные дорогие материалы. Лифтовое оборудование — топовая версия известного мирового производителя», — подчеркнул заместитель гендиректора АО «РСГ Академическое» по маркетингу и продажам Павел Петриченко.
Павел Петриченко также акцентировал внимание на том, что во всех квартирах ЖК «Близкий» предусмотрена горизонтальная разводка системы отопления, при которой все трубы выведены из зоны видимости.
«Горизонтальная система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка, помимо прочих достоинств, также увеличивает толщину стяжки, что улучшает шумоизоляцию между этажами», — уточнил он.
Также представитель компании-застройщика указал и еще на одну отличительную черту квартир в Академическом — высокие потолки (от 2,74 до 2,8 м).
«Всем этим мы кардинально отличаемся от других застройщиков. И оптимизация дает существенную экономию для жителей домов: в Академическом районе наименьшая в городе абонентская плата», — подчеркнул он.
Цветовая гамма фасадов нового ЖК отличается от типичной яркой, которая ранее использовалась для отделки домов в районе.
«Мы решили что-то обновить, добавить больше тепла, современности, хайтека, стекла, света», — прокомментировал Петриченко.
Также руководство компании обратило внимание на детскую площадку. Виктор Кривошеин отметил, что конструкция этой площадки «неубиваемая», а «краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета».
«Она абсолютно современная, отличается от наших аналогов. При ее изготовлении использовался антивандальный материал. Это современные площадки, которых нет в городе даже в домах, которые позиционируются как дома премиум-класса», — добавил Павел Петриченко.
«Комплексное освоение территории предполагает не только строительство жилых домов, но и всей социальной и дорожной инфраструктуры. Прямо напротив этих домов строится школа на 1,3 тыс. мест. Она будет сдана в следующем году. Уже в сентябре следующего года, я думаю, она будет лицензирована, и туда зайдут первые первоклассники. Также здесь предусмотрено два детских сада – на 250 и 300 мест. Один уже строится, а второй начнет строиться в следующем году», — отметил Виктор Кривошеин.
Кроме того, по словам представителей «РСГ Академическое», в новом ЖК, как и в других кварталах района, большое внимание было уделено системе безопасности. За спокойствием будущих жильцов нового ЖК наблюдает 3,5 тыс. камер. Информация с них передается в службу безопасности района.
Стоит отметить, что вход во дворы закрытый. Сотрудники доставки и различных служб и сервисов могут попасть в квартиры со внешнего контура домов через сквозные подъезды, которые также находятся под охраной.
Как отмечает Павел Петриченко, жители ЖК «Близкий» в полной мере смогут пользоваться инфраструктурой Академического района. Здесь планируется построить современный микрогород со всем необходимым: детскими садами, школами, секциями, паркингами.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Сегодня у нас юбилей: ровно десять лет назад были сданы первые дома в Академическом районе. И сегодня это район, в котором уже живет более 70 тыс. человек. Мы очень комплексно подходим к развитию территории, вместе с жилыми домами у нас строится и собственная ТЭЦ, и детские сады, школы, зеленые зоны, торговые центры. Сейчас мы сдаем первые дома в ЖК «Близкий». Надеюсь, что это будет очень хороший продукт», — сказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.
Первый дольщик нового ЖК получил на церемонии открытия дома ключи от приобретенной квартиры. В ответ на поздравления с предстоящим новосельем он отметил, что не пожалел о своем выборе квартиры именно в этом жилом комплексе.
«В первую очередь, мне нравится сам район — современный, активно развивающийся, где развиваются объекты социальной инфраструктуры. Радует глаз приятно подобранное сочетание фасадов, закрытый двор с благоустройством, зеленые насаждения и парк, который через пять лет станет центром притяжения», — отметил он.
«Мы постарались выделить дома в категорию «комфорт», создать теплую атмосферу для входных групп. Здесь использованы качественные дорогие материалы. Лифтовое оборудование — топовая версия известного мирового производителя», — подчеркнул заместитель гендиректора АО «РСГ Академическое» по маркетингу и продажам Павел Петриченко.
Павел Петриченко также акцентировал внимание на том, что во всех квартирах ЖК «Близкий» предусмотрена горизонтальная разводка системы отопления, при которой все трубы выведены из зоны видимости.
«Горизонтальная система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка, помимо прочих достоинств, также увеличивает толщину стяжки, что улучшает шумоизоляцию между этажами», — уточнил он.
Также представитель компании-застройщика указал и еще на одну отличительную черту квартир в Академическом — высокие потолки (от 2,74 до 2,8 м).
«Всем этим мы кардинально отличаемся от других застройщиков. И оптимизация дает существенную экономию для жителей домов: в Академическом районе наименьшая в городе абонентская плата», — подчеркнул он.
Цветовая гамма фасадов нового ЖК отличается от типичной яркой, которая ранее использовалась для отделки домов в районе.
«Мы решили что-то обновить, добавить больше тепла, современности, хайтека, стекла, света», — прокомментировал Петриченко.
Также руководство компании обратило внимание на детскую площадку. Виктор Кривошеин отметил, что конструкция этой площадки «неубиваемая», а «краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета».
«Она абсолютно современная, отличается от наших аналогов. При ее изготовлении использовался антивандальный материал. Это современные площадки, которых нет в городе даже в домах, которые позиционируются как дома премиум-класса», — добавил Павел Петриченко.
«Комплексное освоение территории предполагает не только строительство жилых домов, но и всей социальной и дорожной инфраструктуры. Прямо напротив этих домов строится школа на 1,3 тыс. мест. Она будет сдана в следующем году. Уже в сентябре следующего года, я думаю, она будет лицензирована, и туда зайдут первые первоклассники. Также здесь предусмотрено два детских сада – на 250 и 300 мест. Один уже строится, а второй начнет строиться в следующем году», — отметил Виктор Кривошеин.
Кроме того, по словам представителей «РСГ Академическое», в новом ЖК, как и в других кварталах района, большое внимание было уделено системе безопасности. За спокойствием будущих жильцов нового ЖК наблюдает 3,5 тыс. камер. Информация с них передается в службу безопасности района.
Стоит отметить, что вход во дворы закрытый. Сотрудники доставки и различных служб и сервисов могут попасть в квартиры со внешнего контура домов через сквозные подъезды, которые также находятся под охраной.
Как отмечает Павел Петриченко, жители ЖК «Близкий» в полной мере смогут пользоваться инфраструктурой Академического района. Здесь планируется построить современный микрогород со всем необходимым: детскими садами, школами, секциями, паркингами.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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