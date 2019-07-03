В Академическом презентовали ЖК «Близкий»

В среду, 2 июля, в день десятилетия Академического района АО «РСГ Академическое» (застройщик района) презентовало первые вводимые в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Близкий». Представители строительной компании вручили первому жильцу ЖК ключи от новой квартиры.«Сегодня у нас юбилей: ровно десять лет назад были сданы первые дома в Академическом районе. И сегодня это район, в котором уже живет более 70 тыс. человек. Мы очень комплексно подходим к развитию территории, вместе с жилыми домами у нас строится и собственная ТЭЦ, и детские сады, школы, зеленые зоны, торговые центры. Сейчас мы сдаем первые дома в ЖК «Близкий». Надеюсь, что это будет очень хороший продукт», — сказал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.Первый дольщик нового ЖК получил на церемонии открытия дома ключи от приобретенной квартиры. В ответ на поздравления с предстоящим новосельем он отметил, что не пожалел о своем выборе квартиры именно в этом жилом комплексе.«В первую очередь, мне нравится сам район — современный, активно развивающийся, где развиваются объекты социальной инфраструктуры. Радует глаз приятно подобранное сочетание фасадов, закрытый двор с благоустройством, зеленые насаждения и парк, который через пять лет станет центром притяжения», — отметил он.«Мы постарались выделить дома в категорию «комфорт», создать теплую атмосферу для входных групп. Здесь использованы качественные дорогие материалы. Лифтовое оборудование — топовая версия известного мирового производителя», — подчеркнул заместитель гендиректора АО «РСГ Академическое» по маркетингу и продажам Павел Петриченко.Павел Петриченко также акцентировал внимание на том, что во всех квартирах ЖК «Близкий» предусмотрена горизонтальная разводка системы отопления, при которой все трубы выведены из зоны видимости.«Горизонтальная система отопления — достоинство бизнес-класса. Но у нас она используется даже в самом базовом исполнении. Такая разводка, помимо прочих достоинств, также увеличивает толщину стяжки, что улучшает шумоизоляцию между этажами», — уточнил он.Также представитель компании-застройщика указал и еще на одну отличительную черту квартир в Академическом — высокие потолки (от 2,74 до 2,8 м).«Всем этим мы кардинально отличаемся от других застройщиков. И оптимизация дает существенную экономию для жителей домов: в Академическом районе наименьшая в городе абонентская плата», — подчеркнул он.Цветовая гамма фасадов нового ЖК отличается от типичной яркой, которая ранее использовалась для отделки домов в районе.«Мы решили что-то обновить, добавить больше тепла, современности, хайтека, стекла, света», — прокомментировал Петриченко.Также руководство компании обратило внимание на детскую площадку. Виктор Кривошеин отметил, что конструкция этой площадки «неубиваемая», а «краска через 10 лет будет такого же насыщенного цвета».«Она абсолютно современная, отличается от наших аналогов. При ее изготовлении использовался антивандальный материал. Это современные площадки, которых нет в городе даже в домах, которые позиционируются как дома премиум-класса», — добавил Павел Петриченко.«Комплексное освоение территории предполагает не только строительство жилых домов, но и всей социальной и дорожной инфраструктуры. Прямо напротив этих домов строится школа на 1,3 тыс. мест. Она будет сдана в следующем году. Уже в сентябре следующего года, я думаю, она будет лицензирована, и туда зайдут первые первоклассники. Также здесь предусмотрено два детских сада – на 250 и 300 мест. Один уже строится, а второй начнет строиться в следующем году», — отметил Виктор Кривошеин.Кроме того, по словам представителей «РСГ Академическое», в новом ЖК, как и в других кварталах района, большое внимание было уделено системе безопасности. За спокойствием будущих жильцов нового ЖК наблюдает 3,5 тыс. камер. Информация с них передается в службу безопасности района.Стоит отметить, что вход во дворы закрытый. Сотрудники доставки и различных служб и сервисов могут попасть в квартиры со внешнего контура домов через сквозные подъезды, которые также находятся под охраной.Как отмечает Павел Петриченко, жители ЖК «Близкий» в полной мере смогут пользоваться инфраструктурой Академического района. Здесь планируется построить современный микрогород со всем необходимым: детскими садами, школами, секциями, паркингами.