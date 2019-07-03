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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько обсудил с политконсультантами социально-политическую обстановку в регионе

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провел закрытую встречу с ведущими политконсультантами региона.



Встреча состоялась 2 июля 2019 года. В ней приняли участие политологи Алексей Басков, Александр Пирогов, Андрей Мозолин, Евгений Потапов, Александр Белоусов, Александр Козинцев и Константин Киселев.



В ходе встречи эксперты обсудили с вице-губернатором текущую социально-политическую обстановку в регионе и прогнозы на большой электоральный цикл. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия гражданского общества с региональной и муниципальной властью.



Участники сошлись во мнении, что события I полугодия 2019 года подтвердили актуальность запроса на диалог между органами власти всех уровней и представителями широкой общественности. Стала еще более очевидной потребность в обсуждении инициатив власти со всеми гражданами, которых эти инициативы затрагивают. Политологи, в свою очередь, готовы дать руководителям региона свои предложения по формам, форматам и площадкам для такого диалога.

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