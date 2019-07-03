Новости дня

Таможенная служба в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%

УрБК, Москва, 03.07.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 729 млрд руб. Это на 3,87% больше, чем в I полугодии 2018 года, говорится в сообщении ведомства.



За II квартал 2019 года было перечислено в бюджет 1,42 трлн руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 июль 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:57</span><br /><strong>Таможенная служба в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.07.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 729 млрд руб. Это на 3,87% больше, чем в I полугодии 2018 года, говорится в сообщении ведомства. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068088107-tamozhennaya-sluzhba-v-i-polugodii-uvelichila-perechisleniya-v-byudzhet-rf-na-39.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: