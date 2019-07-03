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Таможенная служба в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%
3 июль 2019 (13:57)
УрБК, Москва, 03.07.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 729 млрд руб. Это на 3,87% больше, чем в I полугодии 2018 года, говорится в сообщении ведомства.
За II квартал 2019 года было перечислено в бюджет 1,42 трлн руб.
За II квартал 2019 года было перечислено в бюджет 1,42 трлн руб.
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