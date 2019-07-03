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Виталий Стариков назначен гендиректором «СвердНИИхиммаша»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Совет директоров назначил Виталия Старикова генеральным директором АО «СвердНИИхиммаш» (входит в состав АО «Атомэнергомаш»). Об этом говорится в сообщении предприятия.



«СвердНИИхиммаш» является одним из ключевых научных институтов атомной отрасли. Виталий Стариков на посту руководителя должен обеспечить преемственность и придать новый импульс развитию предприятия на рынке оборудования для АЭС и в других секторах экономики», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.



Отметим, что Виталий Стариков в 2015-2017 годах работал заместителем генерального директора АО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС». С 2017 года — директор проекта в АО «Атомэнергомаш».



Рауиль Каримов, ранее возглавлявший АО «СвердНИИхиммаш», продолжает работать в компании в должности советника генерального директора.

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