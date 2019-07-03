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ФАС России оштрафовала компанию Philip Morris за рекламу сигарет по электронной почте
3 июль 2019 (13:15)
УрБК, Москва, 03.07.2019. ФАС России оштрафовала компанию Philip Morris за нарушение законодательства о рекламе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит Закону о рекламе. ФАС России назначила ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 100 тыс. руб. административного штрафа», — говорится в сообщении.
В мае текущего года комиссия ФАС России признала, что ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» нарушило требования законодательства: электронное письмо, которое направлялось прямой адресной рассылкой и имело цель привлечения внимания, формирования интереса к товару и продвижения его на рынок, содержало описание сигарет и нового фильтра в них.
«Такие действия противоречат Закону о рекламе, который запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе и в электронном виде», — отмечают в ведомстве.
«Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит Закону о рекламе. ФАС России назначила ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» 100 тыс. руб. административного штрафа», — говорится в сообщении.
В мае текущего года комиссия ФАС России признала, что ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» нарушило требования законодательства: электронное письмо, которое направлялось прямой адресной рассылкой и имело цель привлечения внимания, формирования интереса к товару и продвижения его на рынок, содержало описание сигарет и нового фильтра в них.
«Такие действия противоречат Закону о рекламе, который запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе и в электронном виде», — отмечают в ведомстве.
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